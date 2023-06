Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Ereignisreicher Samstag für die Feuerwehren der Landeshauptstadt Kiel

Kiel (ots)

Zum Schichtwechsel um 07:30 Uhr erfolgte die erste Alarmierung für den Löschzug der Feuer- und Rettungswache Ost, sowie der Freiwilligen Feuerwehr Kiel - Elmschenhagen zu einem Verkehrsunfall in Elmschenhagen. Bei diesem Unfall waren zwei Personen in einem auf der Seite liegenden Fahrzeug eingeschlossen. Nach der technischen Rettung konnten beide leichtverletzten Personen vom Kieler Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in eine Klinik transportiert werden. Gegen 09:39 Uhr wurde der Löschzug der Ostwache zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Kiel - Dietrichsdorf zu einem ausgelösten Rauchwarnmelder und Brandgeruch alarmiert. Vor Ort wurden Gegenstände von der eingeschalteten Herdplatte genommen und die betroffene Wohnung gelüftet. Personenschäden gab es nicht. Um 16:50 Uhr erreichte dann der Notruf eines LKW-Fahrers die Leitstelle Mitte. Auf einem Parkplatz am Norwegenkai tropfte aus einem LKW mit Gefahrgutkennzeichnung eine bis dahin unbekannte Flüssigkeit. Aus diesem Notruf entwickelte sich in der Folge ein personal-, wie materialintensiver Gefahrguteinsatz für die Kräfte der Berufsfeuerwehr, sowie eine Reihe der Freiwilligen Feuerwehren der Landeshauptstadt Kiel. In einer ersten Erkundung konnte ermittelt werden, dass es sich bei der tropfenden Flüssigkeit um eine Lauge handelt. Da es sich bei der Ladung um Stückgut in unterschiedlichen Gebinden auf Paletten handelte, konnte aber noch kein Rückschluss auf den Stoff gezogen werden. Einsatzkräfte mussten daher unter Chemikalienschutzanzügen und Atemschutz eingesetzt werden. Es wurde eine Dekontaminationsstrecke aufgebaut und dann mit dem Entladen der rund 35 Europaletten begonnen. Insgesamt waren rund 80 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Kiel im Einsatz. Darunter auch der Umweltdienst und der Löschzug Gefahrgut sowie Einheiten des Rettungsdienstes. Der Einsatz zog sich bis in die späten Abendstunden hinein. Schlussendlich konnte die ausgetretene Flüssigkeit als Natronlauge identifiziert werden. Die ausgelaufene Flüssigkeit wurde mit Chemikalienbinder aufgenommen.

Parallel zum Einsatz am Norwegenkai wurden gegen 18:30 Uhr die Kräfte der Nordwache und der Freiwilligen Feuerwehr Schilksee zu einer brennenden Papierpresse in Kiel - Friedrichsort, und die Kräfte der Hauptwache zusammen mit der Feuerwehr Kiel - Wellsee nach Kiel - Elmschenhagen zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus alarmiert. Die brennende Papierpresse konnte durch ein Wechselladerfahrzeug zügig vom Gebäude entfernt werden, so dass der Inhalt teilweise entnommen und abgelöscht werden konnte. Nach rund einer Stunde war dieser Einsatz beendet. Die Rauchentwicklung in einer Wohnung im 2. OG eines Mehrfamilienhauses in Kiel - Elmschenhagen konnte zügig lokalisiert werden. Erneut gaben Gegenstände auf einem Herd Anlass zur Alarmierung. In der Folge wurde eine Person durch den Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik transportiert. Die betroffene Wohnung wurde gelüftet. Gegen 23:35 Uhr erreichten erneut zwei fast zeitgleiche Notrufe die Leitstelle Mitte am Westring. Am Falkensteiner Strand brannten mehrere Altpapiertonnen an einem Gebäude und im Schusterkrug kam es in einem Treppenraum zu einer Verrauchung. Erneut waren Kräfte der Hauptwache, der Nordwache, sowie der Feuerwehr Kiel - Schilksee gefordert und konnten durch das schnelle Eingreifen größeren Schaden verhindern.

Gerade als die letzten Einsatzfahrzeuge vom Norwegenkai an die Wachen zurückgekehrt waren, wurde um Mitternacht der Löschzug der Feuer- und Rettungswache Ost, gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Kiel - Gaarden zu einem Feuerschein in einer Kleingartenanlage in Gaarden - Süd alarmiert. Vor Ort konnte ein großes Lagerfeuer festgestellt werden, welches durch den Verursacher selbst abgelöscht und auf ein vertretbares Maß reduziert wurde. Die Nachbereitungen zu den Einsätzen wie z.B. das Reinigen von Material und Ausrüstung und das Füllen von Atemluftflaschen wurde umgehend aufgenommen, so dass alle Einsatzmittel wieder zügig einsatzbereit gemeldet werden konnten. Insgesamt wurden am Samstag in Kiel 8 Brandeinsätze, 7 Hilfeleistungen, 95 Notfalleinsätze und 48 Krankentransporte durchgeführt.

