POL-PPWP: Ladendiebin gestellt

Kaiserslautern (ots) - Am Samstag in den frühen Morgenstunden wird der Polizei ein Verkehrsunfall in der Zollamtstraße gemeldet. Nach den derzeitigen Erkenntnissen fuhren die beiden beteiligten Fahrzeuge eine Auffahrtsrampe eines Parkdecks hinauf. Der vordere der beiden PKW hielt kurz darauf verkehrsbedingt an. Dem Fahrer misslang der Versuch, erneut anzufahren, so dass er rückwärts auf seinen Hintermann rollte. Beim ...

mehr