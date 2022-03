Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen Sonntag und Montag in der Hallesche Straße einen Unfall beobachtet haben. Ein unbekannter Autofahrer hat dort in Höhe des Hauses Nummer 9 einen grauen Opel Astra gerammt. Der Astra parkte an der Stelle zwischen Sonntag, 16 Uhr und Montag, 7:20 Uhr. Am Montagmorgen stellte die Halterin einen Schaden an der linken Seite der Stoßstange fest. Der unbekannte Fahrer entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf mögliche Verursacher und/oder ein Fahrzeug, das an der beschriebenen Stelle aufgefallen ist, nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 gern entgegen. |elz

