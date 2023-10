Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Körperverletzung

Suhl (ots)

Am 01.10.2023 gegen 02.50 Uhr kam es in einer gastronomischen Einrichtung im Suhler CCS, zu einer Körperverletzung. In der Gaststätte kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 29 Jahre alten Mann und einem Unbekannten. Der unbekannte Mann schlug den 29 Jährigen einmal mit der Faust in das Gesicht, dieser ging zu Boden und zog sich durch den Schlag eine offene Platzwunde im Gesichtsbereich zu. Der Geschädigte mußte zur weiteren Behandlung in das Klinikum Suhl verbracht werden und wurde dort stationär aufgenommen. Anzeige wurde aufgenommen. Zeugen die den Sachverhalt beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Suhl 03681/369-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell