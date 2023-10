LPI-SHL: Streit auf Kirmes

Schwallungen (ots) - Am 28.09.2023 gegen 13.30 Uhr kam es auf der B19 Höhe Abfahrt Schwallungen in Richtung Breitungen zu einem Auffahrunfall. Eine 35jährige Fahrerin eines Kia wollte verbotswidrig nach links in Richtung Niederschmalkalden abbiegen. Die dahinter fahrende 19jährige Fahrerin eins Pkw Cooper bemerkte dies zu spät und fährt auf den Kia auf. Der Pkw Cooper wird hierbei so beschädigt, dass dieser abgeschleppt werden muss. Personen werden bei dem Unfall nicht ...

mehr