LPI-SHL: Unfall auf der B19

Schmalkalden (ots) - In der Zeit vom 28.09.2023 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr wurde Am Bad in Schmalkalden ein Moped der Marke Simson S51 Farbe Rot vom Parkplatz eines Baumarktes entwendet. Das Moped war mit einem Fahrradschloß gesichert, welches ebenfalls entwendet wurde. Wer Hinweise zum Diebstahl geben kann, wendet sich bitte an die Polizei Meiningen unter der Tel.-Nr. 03693/591-0. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion ...

