POL-PDKO: Nachtragsmeldung: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Boppard (ots) - Am Dienstag, den 25.04.2023 wurde die Sprechanlage inkl. Kamera am Eingangsbereich des Jobcenter Boppard in der Heerstraße 189-191 in Boppard von einem unbekannten Täter beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 600 Euro. Die Polizeiinspektion Boppard bittet um Ihre Mithilfe. Wer hat am Tattag nach 18 Uhr eine oder mehrere Personen am Eingangsbereich des Jobcenter beobachtet/wer hat sonstige ...

