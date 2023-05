Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zeugenaufruf

Mülheim-Kärlich (ots)

Am 17.05.23, ca. 17:05 Uhr, ereignete sich in der Reihe Bäume in Mülheim-Kärlich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Fahrradfahrer und zwei folgende PKWs fuhren in dieser Reihenfolge in Richtung Ortseingang. Der hintere PKW-Fahrer setzte zum Überholvorgang an und fuhr auf Höhe des mittleren PKWs auf. Plötzlich scherte der Fahrer aus bisher unbekannter Ursache wieder nach rechts ein und kollidierte seitlich mit dem mittleren PKW. Dieser kam in der Folge von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der PKW kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Insassen beider PKWs wurden leicht verletzt. Der Unfallverursacher wurde in ein Krankenhaus verbracht. Ob der vorausfahrende Radfahrer bei dem Unfall ebenfalls geschädigt wurde ist nicht bekannt, da dieser sich bereits vor Eintreffen der Polizei entfernte. Er wird daher gebeten sich bei der Polizei Andernach zu melden. Möglicher Weise kann er Angaben zum Unfallhergang machen. Weitere mögliche Zeugen werden ebenso gebeten sich mit der Polizei in Andernach unter der u.g. Erreichbarkeit in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell