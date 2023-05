POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden- Erstmeldung

Mülheim-Kärlich (ots) - Am 17.05.23, ca. 17:05 Uhr, ereignete sich in der Reihe Bäume in Mülheim-Kärlich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Fahrradfahrer und zwei folgende PKWs fuhren in dieser Reihenfolge in Richtung Ortseingang. Der hintere PKW-Fahrer setzte zum Überholvorgang an und fuhr auf Höhe des mittleren PKWs auf. Plötzlich scherte der Fahrer aus bisher unbekannter Ursache wieder nach rechts ein ...

