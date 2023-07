Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugen gesucht - Mann schaut sich verdächtig um

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Freitagmorgen (21.07., 00.40 Uhr) wurden Zeugen auf einen Mann aufmerksam, welcher sich im Bereich Straße Am Holzbach verdächtig verhielt. Der Mann schaute sich in der Wohnsiedlung und an den geparkten Autos auffällig um. Zudem setzte er sich in ein unverschlossenes Fahrzeug und durchsuchte den Innenraum. Anschließend rannte er über die Nordstraße in Richtung Bahnhof davon. Der Mann war ca. 175-180cm groß und trug eine dunkle Sweatjacke mit Kapuze.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Mann machen? Wer hat rund um die Straße Am Holzbach verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

