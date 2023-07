POL-GT: 18-Jähriger nach Schlägerei auf Schützenfest ins Krankenhaus eingeliefert - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots) - Harsewinkel (MK) - Bislang unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (20.07., 18.30 Uhr - 21.07., 07.30 Uhr) am Brandenburger Weg gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verschafft. Den Feststellungen zufolge hebelten die Einbrecher sowohl die Haustür, als auch die Wohnungstür auf und durchsuchten sämtlich Wohnräume im Anschluss nach Wertgegenständen. ...

