POL-GT: Diverse Getränke aus Lagerraum im Gartenschaupark gestohlen

Gütersloh (ots) - Harsewinkel (FK) - Zwischen Freitagnachmittag (21.07., 17.00 Uhr) und Samstagmorgen (22.07., 07.00 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in einen Einfamilienhausrohbau an der Antonia-Diepenbrock Straße eingebrochen. Ersten Erkenntnissen nach stapelten die Einbrecher mehrere Paletten, um über ein Fenster in das Haus zu gelangen. Sie entwendeten ...

