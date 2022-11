Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: Die Polizeiakademie Niedersachsen begrüßt 904 neue Polizeikommissar-Anwärterinnen und -Anwärter

Nienburg (ots)

Mehr als doppelt so viele Einstellungen gegenüber dem Vorjahr realisiert

Carsten Rose, Direktor der Polizeiakademie, begrüßte die Studierenden am Studienort Nienburg

443 Polizeikommissar-Anwärterinnen und -Anwärter werden ihr Studium in Oldenburg absolvieren, 260 in Nienburg und 201 in Hann. Münden

904 neue Polizeikommissar-Anwärterinnen und -Anwärter haben in den vergangenen Wochen ihr Bachelorstudium an der Polizeiakademie Niedersachsen (PA NI) aufgenommen. Während des Begrüßungsprogramms erhielten die Studierenden ihre Ernennungsurkunden und wurden auf das dreijährige Studium an der Polizeiakademie eingestimmt. Im Rahmen ihres Bachelorstudiums werden die Polizeikommissar-Anwärterinnen und -Anwärter optimal auf die bevorstehenden Herausforderungen in der niedersächsischen Polizei vorbereitet.

Carsten Rose, Direktor der Polizeiakademie Niedersachsen, begrüßte die Studierenden am Studienort Nienburg. "Der Polizeiberuf, den die Studierenden gewählt haben, ist ein anspruchsvoller, aber auch abwechslungsreicher und spannender Beruf", sagt der Akademiedirektor, und weiter: "Mit dem erfolgreichen Absolvieren des herausfordernden Testverfahrens haben die Polizeikommissar-Anwärterinnen und -Anwärter schon einen großen Schritt getan. Jetzt werden wir sie in den kommenden drei Jahren für den Beruf der Polizeibeamtin und des Polizeibeamten nicht nur in den Rechtsfächern fitmachen. Sie werden auch Sozialkompetenzen erlernen, um dem Anspruch einer kompetenten und bürgerfreundlichen Polizei erfüllen zu können", sagt Rose.

Die Ernennung bis zum 01.11.2022 haben 516 männliche und 388 weibliche Studierende erhalten. Darunter ist wieder ein Spitzensportler. Der Migrationsanteil liegt bei rund 16 Prozent (144). Hier ist der Anteil der Frauen etwas höher (37,5 Prozent) als bei den gesamten Bewerberinnen (33,15 Prozent). Die 904 Studierenden verteilen sich wie folgt auf die drei Studienorte: 443 Polizeikommissar-Anwärterinnen und -Anwärter werden ihr Studium in Oldenburg absolvieren, 260 in Nienburg und 201 in Hann. Münden.

Mit den über 900 neuen Studierenden werden mehr als doppelt so viele Einstellungen gegenüber dem Vorjahr (450 Einstellungen zum 01. Oktober 2021) realisiert. Bereits für den Einstellungstermin am 01. April 2023 sind bis zu 200 weitere Einstellungen in den Polizeivollzugsdienst Niedersachsen geplant. In der Summe wurden in den letzten zehn Jahren über 9.000 Nachwuchskräfte eingestellt, um an der Polizeiakademie Niedersachsen den Polizeiberuf zu erlernen.

Der Niedersächsische Minister für Inneres und Sport, Boris Pistorius, sagt: "Die Polizei nimmt vor dem Hintergrund der aktuell unsicheren Zeiten in unserer Gesellschaft eine herausragende Rolle ein. Wir haben schon vor einigen Jahren die entsprechenden Weichen gestellt und insgesamt deutlich mehr Personal ausgebildet, als es aufgrund der rein altersbedingten Abgänge notwendig gewesen wäre. Es freut mich sehr, dass sich wieder so viele junge Frauen und Männer für eine Karriere bei der Polizei Niedersachsen entschieden haben. Ich wünsche allen Polizeikommissar-Anwärterinnen und -Anwärtern einen großartigen Start in diesen neuen Lebensabschnitt."

