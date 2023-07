Polizei Gütersloh

POL-GT: Rohbaueinbruch an der Antonia-Diepenbrock Straße in Harsewinkel

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Zwischen Freitagnachmittag (21.07., 17.00 Uhr) und Samstagmorgen (22.07., 07.00 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in einen Einfamilienhausrohbau an der Antonia-Diepenbrock Straße eingebrochen. Ersten Erkenntnissen nach stapelten die Einbrecher mehrere Paletten, um über ein Fenster in das Haus zu gelangen. Sie entwendeten hochwertige Werkzeuge, Sanitärmobiliar, Lampen, Ladekabel etc..

Den Spuren nach hebelten die Täter zunächst an Türen und Fenstern im Erdgeschoss, bevor sie das Fenster im Obergeschoss angingen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Aufgrund der Beute müssen die Täter mit einem größeren Fahrzeug angereist sein. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

