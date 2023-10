Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Streit auf Kirmes eskaliert

Breitungen (ots)

Am Samstagabend kam es gegen Mitternacht auf der Kirmes in Breitungen zu einer handfesten Streitigkeit zwischen zwei männlichen Gästen. Ein 26jähriger Gast tanzte exessiv und rücksichtslos auf der Tanzfläche, worauf er von einem 41jährigen Gast zur Ordnung und Rücksichtnahme aufgefordert wurde. Daraufhin biss ihn der 26jährige in die Wange und verletzte ihn derart, dass er im Klinikum Schmalkalden medizinisch behandelt werden musste. Aufmerksame Gäste konnten den 26jährigen am unerkannten Verlassen der Örtlichkeit hindern und an die Polizei übergeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

