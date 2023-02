Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Teure Socken

Weimar (ots)

Am 16.02.2023 gegen 11:30 Uhr betrat eine unbekannte weibliche Person ein Bekleidungsgeschäft in Bad Berka. Mit Handzeichen deutete sie auf ein Paar Socken im Wert von 5,00 Euro. Die Frau bezahlte im Anschluß mit einem 200-Euro Schein und bekam von der Verkäuferin das Wechselgeld ausgezahlt. Plötzlich wollte die Kundin die Socken doch nicht kaufen, verlangte ihren 200-Euro Schein zurück und legte das vermeintliche Wechselgeld in Höhe von 195 Euro auf den Tisch. Nach Erhalt des Scheines verließ sie sofort das Geschäft, stieg in einen wartenden Kleinwagen und fuhr davon. Erst jetzt bemerkte die Verkäuferin, daß statt 195 nur 90 Euro zurückgegeben wurden. Die Mitarbeiterin des Geschäftes beschrieb die Frau als vollständig schwarz gekleidet mit Kopftuch und Atemmaske.

