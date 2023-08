Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Diebstahl- Zeugensuche

Döllstädt (Landkreis Gotha) (ots)

In der zurückliegenden Nacht, gegen 02.50 Uhr, versuchten zwei bislang unbekannte Personen gewaltsam einen Zigarettenautomaten in der Straße "Allee" zu öffnen. In der weiteren Folge wurden die Unbekannten bei ihrem Vorhaben gestört und flüchteten. Die beiden Männer waren mit einem Quad mit Anhänger unterwegs. Die Transportbox des Quads hatte die Farbe Rot, der Anhänger war unbeleuchtet. Hinweise zu den Tätern, deren Aufenthaltsort oder dem Quad, nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0217376/2023) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell