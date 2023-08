Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomat aufgesprengt- Zeugen gesucht

Geraberg (ots)

Sonntagnacht gegen 03.45 Uhr sprengten bisher unbekannte Personen auf unbekannte Art und Weise einen Zigarettenautomaten, welcher vor einem Mehrfamilienhaus in der Ohrdrufer Straße in Geratal aufgestellt ist. Durch die Detonation des unbekannten Sprengmittels wurde der Automat derart beschädigt, dass der oder die Täter hineingreifen konnten und Zigarettenschachteln und Bargeld in bisher nicht bekannter Höhe entwenden konnten. Der oder die Täter entfernten sich im Anschluss fußläufig in unbekannte Richtung. Am Zigarettenautomaten entstand Sachschaden in Höhe ca. 2000,- Euro. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können (Bezugsnummer 0217222/2023). (dl)

