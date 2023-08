Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Verletzte bei Streit in Wohnung

Arnstadt (ots)

Samstagabend gegen 23:20 Uhr kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhausen in der Saalfelder Straße in Arnstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern (lettisch, 40 Jahre und lettisch, 25 Jahre). Im Laufe des Abends wurde reichlich Alkohol konsumiert und es kam zum Streit zwischen den beiden Männern, welcher eskalierte und beide körperlich aufeinander los gingen. Sowohl der 40-Jährige als auch der 25-Jährige erlitten Kratzwunden im Gesicht und am Hals, mussten aber nicht medizinisch behandelt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei beiden Personen einen Wert von mehr als 2, 1 Promiile. Gegen beide wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Der 40-jährige wurde der Wohnung verwiesen. (dl)

