Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verunfallter Fahrradfahrer flüchtet

Arnstadt (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 15.10 Uhr kam es in der Stadtilmer Straße in Arnstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW Transporter und einem Fahrradfahrer. Der 60-jährige Fahrer des VW befuhr die Stadtilmer Straße in Fahrtrichtung Ilmenauer Straße und musste verkehrsbedingt bremsen. Der hinter ihm freihändig fahrende 24-jährige Radfahrer erkannte dies zu spät, da er mit dem Kopf nach unten schaute und kollidierte in der Folge mit dem Heck des Transporters. Hierbei stieß der Radfahrer, welcher keinen Schutzhelm trug, mit dem Kopf durch die Heckscheibe des Transporters und zog sich eine stark blutende Wunde am Kopf zu. Der Radfahrer entfernte sich im Anschluss pflichtwidrig und stark blutend von der Unfallstelle. Im Rahmen der Ermittlungen der Polizeibeamten konnten diese den 24-jährigen wenig später im Krankenhaus Arnstadt antreffen, da er auf Grund der starken Schmerzen dann doch selbstständig den Weg in die Notfallaufnahme gesucht hatte. Ein bei dem Radfahrer durchgeführter Atemalkoholtest verlief negativ, jedoch stand der 24-jährige unter dem Einfluss von Amphetamin, wie ein Drogentest ergab. Bei dem Radfahrer wurde nach der medizinischen Versorgung seiner Wunden eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen Unerlaubten Entfernen vom Unfallort und Trunkenheit im Straßenverkehr ermittel. (dl)

