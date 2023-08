LPI-GTH: Ohne Führerschein und Versicherungsschutz aber unter Drogen

Eisenach (ots) - Eine 67-jährige Dame beschädigte am Sonntag gegen 00.45 Uhr beim Einparken mit ihrem Kia ein anderes Fahrzeug. Beim Eintreffen der Polizei saß die Dame noch im Fahrzeug und war so stark alkoholisiert, dass ein Atemalkoholtest nicht mehr möglich war. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein sofort beschlagnahmt und ein Strafverfahren eröffnet. (ms) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion ...

