Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: "Masken-Muffel" muss bezahlen, Haftbefehle am Flughafen Hannover vollstreckt.

Hannover (ots)

Am Wochenende wurden zwei Haftbefehle am Flughafen Hannover vollstreckt. Am Freitag fiel den Beamten bei der Ausreisekontrolle nach Istanbul-Sabiha Gökçen ein 50-jähriger Mann auf. Gegen ihn lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover vor, da er weder seine Haft angetreten noch die Geldstrafe aus der Verurteilung wegen Verstoßes gegen die Maskenpflicht bezahlt hatte. Daher suchten die Behörden den "Masken-Muffel" mit Haftbefehl. Um den Flug nach Istanbul antreten zu können bezahlte der Mann nunmehr die Strafe und die Kosten von insgesamt 245 EUR bei den Beamten vor Ort.

Ebenfalls die Urlaubsreise antreten konnte eine 35-jährige Frau am Sonntag. Sie ging den Beamten bei der Ausreisekontrolle des Fluges nach Antalya ins Netz. Auch sie hatte aus einer Verurteilung wegen Betruges die Strafe in Höhe von 750 EUR nicht bezahlt. Da die Staatsanwaltschaft Hannover die 35-jährige mit Haftbefehl suchen ließ, stand nunmehr der Urlaub auf der Kippe. Geldstrafe bezahlen oder für 25 Tage ins Gefängnis waren die Alternativen. Die Frau entschied sich für das Begleichen der Geldstrafe und konnte so doch noch ihren Flug nach Antalya antreten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover, übermittelt durch news aktuell