Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Airline verweigert Mitnahme, zu betrunken zum fliegen

Hannover (ots)

Am 26. Mai 2023 gegen 03:00 Uhr fiel ein Mann auf Grund erheblicher alkoholbedingter Ausfallerscheinungen in der Luftsicherheitskontrollstelle am Flughafen Hannover-Langenhagen auf.

Der Mann torkelte zum Kontrolle und musste sich am Kontrolltisch festhalten, so dass eine Kontrolle seiner Person ohne die Hilfe seiner Ehefrau nicht möglich war. Auch der Sicherheitsscanner konnte nicht genutzt werden, da der Mann stark schwankte und sich mehrmals am Gerät festhalten musste. Daraufhin wurde eine Streife der Bundespolizei über den Sachverhalt informiert, die sich dem Urlauberpaar annahm. Auch der Pilot des Fluges nach Varna hatte bereits Kenntnis über seinen Passagier, der sich nur mit Mühe auf den Beinen halten konnte und durch seine Frau und die Bundespolizei gestützt werden musste.

Daraufhin entschied der Pilot der European Air Charter, dass der Gast zu betrunken sei und damit fluguntauglich. So musste der Mann seinen Urlaub schon vor dem Start seines Fluges abbrechen. Darüber war nun seine Ehefrau so erbost, dass sie für sich entschied, Urlaub ja, betrunkener Ehemann nein. So flog die Frau ohne ihren Ehemann nach Varna. Ob der Ehemann einen späteren Flug am nächsten Tag nüchtern zu seiner Ehefrau antreten wird, ist aktuell nicht bekannt, der "Haussegen" hängt jedenfalls erst einmal schief.

Da der Mann durch kein weiteres aggressives Verhalten auffiel und keine Straftaten begangen hatte, wurde auf einen Alkoholtest verzichtet. Nach Ausschlafen seines Rausches durfte der Reisende den Flughafen, allerdings ohne seine Ehefrau Richtung Heimat verlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover, übermittelt durch news aktuell