LPI-GTH: Verkehrsunfall unter Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol

Döllstädt (ots) - Im Zeitraum Freitag Vormittag bis Samstag Vormittag brachen bisher unbekannte Täter in einen Werkzeugschuppen in der Teichstraße in Döllstädt ein. Hier wurden hochwertige Elektrogeräte entwendet. Zeugen zu diesem Vorfall werden gebeten, sich bei der Polizei in Gotha unter Telefon 03621/78-0 mit Angabe der Bezugsnummer 0216583/2023 zu melden. (dg) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

