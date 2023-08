Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Bretzenheim; Kollision zwischen Auto- und Fahrradfahrer

Mainz - Bretzenheim (ots)

Am 29.07.2023 fuhr ein 18-jähriger Autofahrer am späten Abend die Haifa-Allee aus Richtung Essenheimer Straße kommend entlang und wollte in eine Nebenstraße kurz vor der Mercedes-Benz Filiale links abbiegen. Dabei missachtete er den Vorrang des ihm entgegenkommenden 23-jährige Fahrradfahrers und kollidierte mit diesem. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell