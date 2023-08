Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Einbruch in Tierheim/Hoher Schaden

Gernsheim (ots)

In der Nacht zum Montag (14.08.) hatten es Kriminelle auf das Tierheim "An der Nachtweide" abgesehen.

Ersten Erkenntnissen zufolge wird die Tatzeit zwischen 20.00 Uhr am Sonntagabend und 7.50 Uhr am Montagmorgen eingrenzt. In diesem Zeitraum verschafften sich die Täter über einen Zaun Zugang auf das Gelände und brachen dort Türen von drei Gebäuden auf und suchten in den Räumen nach Wertgegenständen. Dabei fiel den Unbekannten lediglich eine geringer Geldbetrag in die Hände. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen die ungebetenen Besucher aber einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Die Polizei in Gernsheim ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06258/9343-0 sachdienliche Hinweise, die der Aufklärung der Tat dienlich sind, entgegen.

