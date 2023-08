POL-DA: Viernheim: Berauscht auf gestohlenem E-Scooter unterwegs und Drogen dabei

Darmstadt / Roßdorf (ots) - Ins Visier Krimineller gerieten am letzten Wochenende zwei Fahrzeuge, die in der Büdinger Straße in Darmstadt und in der Eichendorffstraße in Roßdorf abgestellt waren. Zwischen 22.30 Uhr am Samstag (12.8.) und 8.30 Uhr am Sonntag (13.8.) verschafften sich die unbekannten Täter Zugang zu einem grauen Audi in der Eichendorffstraße und ...

