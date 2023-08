Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt

Roßdorf: Diebstahl aus Fahrzeugen

Polizei ermittelt und gibt Hinweise

Darmstadt / Roßdorf (ots)

Ins Visier Krimineller gerieten am letzten Wochenende zwei Fahrzeuge, die in der Büdinger Straße in Darmstadt und in der Eichendorffstraße in Roßdorf abgestellt waren.

Zwischen 22.30 Uhr am Samstag (12.8.) und 8.30 Uhr am Sonntag (13.8.) verschafften sich die unbekannten Täter Zugang zu einem grauen Audi in der Eichendorffstraße und entwendeten aus dem Innenraum unter anderem einen Geldbeutel, Bargeld sowie Kleidung. Der Schaden beläuft sich nach bisherigen Erkenntnissen auf mehrere Hundert Euro.

Auf den grauen Toyota in der Büdinger Straße hatten es die Kriminellen am Sonntagmorgen (13.8.) zwischen 10 und 11 Uhr abgesehen. Nachdem sie das Fahrzeug gewaltsam geöffnet hatten, entwendeten sie eine Einkaufstüte mitsamt darin befindlichen Kleidungsstücken. Nach aktuellen Erkenntnissen beläuft sich die Schadenshöhe auf mehrere Hundert Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151 / 969-0 beim Kommissariat 21/22 bei der Polizei in Darmstadt zu melden.

Da Kriminelle nach wie vor derartige Situationen schamlos ausnutzen, gibt die Polizei erneut folgende Handlungsempfehlungen:

- Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Fahrzeug liegen. - Lassen Sie Ihr Fahrzeug niemals unbeaufsichtigt, wenn sich doch Wertgegenstände darin befinden. - Schließen Sie Ihr Fahrzeug immer ab und vergewissern Sie sich, dass alle Fenster und Türen geschlossen sind.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell