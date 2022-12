Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen, L 409, Lkr. Rottweil) Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Vöhringen, L 409, Lkr. Rottweil (ots)

Ein 36-jähriger Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der Landesstraße 409 an der Autobahnanschlussstelle Sulz am Neckar bei Vöhringen leicht verletzt worden. Gegen 06.40 Uhr wollte ein 24-Jähriger mit einem Ford Fiesta von Sulz am Neckar kommend von der L 409 nach links auf die Autobahnauffahrt in Richtung Stuttgart abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Seat Leon, dessen Fahrer auf der L 409 in Richtung Sulz unterwegs war. Bei dem Unfall zog sich der 36-jährige Seat-Fahrer leichte Verletzungen zu. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Nach dem Unfall waren beide Wagen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

