Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Einladung für Medienvertreter: Christian Pegel berichtet über Krisenstabssitzung

Schwerin (ots)

Am Montag berät der Krisenstab des Landes wieder über die aktuelle Situation in Mecklenburg-Vorpommern hinsichtlich Corona-Pandemie und Ukraine-Flüchtlinge. Innenminister Christian Pegel wird im Anschluss in einer digitalen Pressekonferenz eine Zusammenfassung geben.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen zur Video-Pressekonferenz

am Montag, 21. März 2022 um 10 Uhr.

Wir bitten um Anmeldung mit Namen, Medium und E-Mail-Adresse bis Montag, acht Uhr über die E-Mail-Adresse presse@im.mv-regierung.de. Im Anschluss erhalten Sie die Zugangsdaten zu der Pressekonferenz mit dem Videokonferenzsystem Webex.

Am Mittwoch findet keine Pressekonferenz statt, da Innenminister Christian Pegel und Staatssekretär Wolfgang Schmülling an der Sonderinnenministerkonferenz in Brüssel teilnehmen. Die nächste Pressekonferenz findet dann voraussichtlich wieder nach der Krisenstabssitzung am Freitag statt. Eine Einladung erfolgt separat.

Original-Content von: Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell