Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall in Trunkenheit

Jockgrim (ots)

Am Samstagmittag befuhr ein Audi-Fahrer die Maximilianstraße in Jockgrim in Richtung Wörth. An der Einmündung zur Bahnhofstraße bog er nach links ab und kam alkoholbedingt nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei streifte er die Hauswand des dortigen Anwesens. Anschließend fuhr er mit Schwung weiter in die nächste Rechtskurve in die Ludwigstraße. Anschließend übersteuerte er seinen Pkw so weit nach rechts, dass er frontal gegen die Hauswand eines Anwesens stieß und dort zum Stehen kam. Ein Alkoholtest bei dem Fahrer ergab 2,42 Promille. Wie üblich führte dieser Wert zur Entnahme einer Blutprobe und zur Einbehaltung seines Führerscheins im Rahmen des Strafverfahrens.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell