POL-PDLD: Betrunken mit dem Auto unterwegs

Vorderweidenthal (ots) - Am 11.08.23, gegen 16.55 Uhr, kam es an der "Erlenbacher"-Kreuzung zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 64-jähriger Motorradfahrer verletzt wurde. Dieser befuhr die L 490 von Erlenbach kommend und wollte weiter in Richtung Vorderweidenthal fahren. Er hielt zunächst am Stopp-Schild, übersah aber die vorfahrtsberechtigte, von rechts kommende, PKW Fahrerin. Das Motorrad wurde vom Auto erfasst. Der ...

mehr