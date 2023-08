Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall auf der A 65

Kandel (ots)

Am Samstag, gegen 8:30 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Fahrer eines Kleintransporters den linken Fahrstreifen der A 65 in Fahrtrichtung Karlsruhe. An der Anschlussstelle Kandel-Süd bemerkte er spät, dass er eigentlich dort abfahren musste. Abrupt lenkte der Fahrer seinen Transporter nach rechts in Richtung Ausfahrt. Da er jedoch seine Geschwindigkeit noch nicht reduziert hatte, gelang es ihm nicht auf der Straße zu bleiben. Er fuhr mittig auf die ansteigende Leitplanke und stürzte dann nach links die Böschung hinunter, wo er auf dem Dach liegen blieb. Der Fahrer wurde hierbei schwer verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet. Die Ausfahrt musste zum Zwecke der Bergung des Fahrzeugs und für Reinigungsarbeiten für Stunden gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell