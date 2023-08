Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen

Edenkoben (ots)

Im Laufe des gestrigen Tages (11.08.2023) wurden im Bereich Edenkoben mehrere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Im Einmündungsbereich der L516 zur K56 waren in Roschbach von 08.15 Uhr bis 10.15 Uhr 25 Verkehrsteilnehmer in der 70er-Zone zu schnell. Die Höchst-geschwindigkeit lag hier bei 104 km/h. In der Zeit von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr waren in der Leonhard-Eckel-Siedlung in Edesheim bei erlaubten 50 km/h 10 Fahrzeugführer zu schnell. Der Spitzenreiter fuhr hier mit 76 km/h.

