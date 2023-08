Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Annweiler (ots)

Bereits am Mittwochmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B48 zwischen Annweiler und Wernersberg. Da sich der Unfallverursacher nach dem Unfall von der Unfallstelle entfernte, werden nun Zeugen gesucht, welche sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt und dem Fahrzeug des Unfallverursachers geben können. Der Unfallverursacher befuhr die B48 mit einem PKW aus Richtung Annweiler, in Fahrtrichtung Wernersberg. In einer Rechtskurve kam dieser auf die Gegenfahrbahn, sodass der entgegenkommende Autofahrer nach rechts ausweichen musste und nur so einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge vermeiden konnte. Bei dem Ausweichmanöver touchierte das Fahrzeug die Leitplanke.

Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341 287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell