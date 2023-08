Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rheinzabern - Verkehrskontrollen

Rheinzabern (ots)

Am Donnerstag zwischen 07.30h und 08.15h kontrollierten Beamtinnen und Beamte der Polizei Wörth die Geschwindigkeit in Rheinzabern in der Jockgrimer Straße in Fahrtrichtung Jockgrim. Bei 70 gemessenen Fahrzeugen fuhren bei erlaubten 50 km/h sieben Fahrzeugführer zu schnell. Der schnellste Verkehrssünder wurde mit 73 km/h gemessen.

