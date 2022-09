Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Nächtliche Diebestour im Porsche Zentrum Rostock

Güstrow (ots)

Bereits in der Nacht vom 20.09. zum 21.09.2022 machten sich bislang unbekannte Täter gleich an mehreren hochwertigen Fahrzeugen des Porsche Zentrums Rostock zu schaffen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nutzten die Diebe einen öffentlich zugänglichen Außenbereich des Autohauses und demontierten an drei Fahrzeugen die Scheinwerfer. Eingerichtete Überwachungskameras wurden durch die unbekannten Täter abgewendet. Zwei der angegriffenen Fahrzeuge sind darüber hinaus leicht beschädigt worden. Der Gesamtschaden wird zum jetzigen Zeitpunkt auf circa 20.000 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz, um Spuren sowie Beweismaterial zu sichern, das es nun auszuwerten gilt. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe: Möglicherweise haben Zeugen im betreffenden Tatzeitraum, der Nacht vom 20.09. zum 21.09.2022, zwischen 20:00 Uhr und 07:00 Uhr im Bereich des Autohauses in der Ferdinand-Porsche-Straße Beobachtungen gemacht, die für die Polizei von Bedeutung sein könnten.

Hinweise in diesem Fall nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

