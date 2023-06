POL-PDNR: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Rengsdorf (ots) - Am vergangen Sonntagmorgen wurde in Rengsdorf in der Richard-Wagner-Straße ein Mountainbike aus einer Garage entwendet. Das Garagentor war unverschlossen und so verschafften sich die bislang unbekannten Täter Zutritt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein Polizeiinspektion Straßenhaus ...

