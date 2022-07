POL-UN: Fröndenberg - Nachtrag: Brand einer Lagerhalle - Polizei sucht jugendliche Helfer

Schwerte (ots) - Bei einem Alleinunfall am Montagabend (18.07.2022) in Schwerte ist ein Radfahrer schwer verletzt worden. Der 65-Jährige befuhr gegen 19 Uhr mit seinem E-Bike einen abschüssigen Radweg, der von der Letmather Straße aus in Richtung Westen verläuft. Laut eigenen Angaben verlor er aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über sein Zweirad, kam nach links ab und ...

mehr