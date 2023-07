Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Versuchter Totschlag in Neustrelitz (LK MSE)

Neustrelitz (ots)

Am 09.07.2023, gegen 00:05 Uhr, kam es auf dem Bahnhofsvorplatz in Neustrelitz zu einem versuchten Totschlag. Ersten Ermittlungen zufolge kam es zwischen zwei Tatverdächtigen und dem Geschädigten zu einem Streit. In dessen Verlauf wurde der 34-jährige deutsche Staatsbürger, welcher in Neustrelitz wohnhaft ist, durch einen der Tatverdächtigen zu Boden gerissen. Am Boden liegend traten die zwei bisher unbekannten Tatverdächtigen mehrfach mit beschuhten Füßen gegen den Kopf des 34-Jährigen. Als ein Zeuge die Tatverdächtigen aufforderte aufzuhören, flüchteten diese in Richtung Innenstadt. Der Geschädigte wurde mit lebensbedrohlichen Kopfverletzungen ins Klinikum Neubrandenburg verbracht und wird derzeit behandelt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief bislang ergebnislos. Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg hat die Ermittlungen zum genauen Tathergang und zu den möglichen Tatverdächtigen aufgenommen. Diese dauern gegenwärtig an. Anhand der Zeugenaussagen können die Täter wie folgt beschrieben werden: Person 1 - 20-25 Jahre alt, ca. 170cm groß, deutschsprachig, vermutlich kurze dunkle Haare (trug die Kapuze auf dem Kopf), gepflegter dunkler Bart - trug eine kurze dunkle Hose, einen dunklen Kapuzenpullover, führte einen braunen Rucksack und ein silberblaues 28" MTB mit sich Person 2 - 20-25 Jahre, ca. 200cm groß, kräftige, aber nicht dicke Gestalt, deutschsprachig, kurze braune Haare mit leichten Locken (ebenfalls Kapuze über den Kopf gezogen), kein Bart - trug eine lange dunkle Hose, einen dunklen Kapuzenpullover, dunkle Sneaker Wer verdächtige Personen, auf die die Täterbeschreibungen passen, in der Nähe des Tatortes gesehen hat, wird gebeten sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395 5582 5224 zu melden. Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell