POL-NB: Alkoholisierter Fahrer verursacht Unfall/ drei Personen verletzt

Am 08.07.2023 ereignete sich gegen 21:40 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in 18347 Dierhagen, bei dem ein PKW alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam, einen Baum touchierte und im Straßengraben zum Stehen kam.Der 32-jährige Fahrer eines PKW Mazda und ein Mitfahrer im Alter von 27 Jahren erlitten durch den Aufprall leichte Verletzungen, ein 30-jähriger Mitfahrer verletzte sich sogar schwer. Nach der medizinischen Erstversorgung durch einen Rettungswagen am Unfallort mussten alle drei Unfallbeteiligten in ein Krankenhaus verlegt werden. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf zirka 20.000 Euro geschätzt. Eine vor Ort durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab bei dem 32-jährigen Fahrer einen Wert von 1,56 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt sowie eine Blutprobenentnahme veranlasst. Alle Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsbürger wohnhaft im Landkreis Rostock.Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

