Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Tödlicher Verkehrsunfall in Pasewalk (LK V-G)

Pasewalk (LK V-G) (ots)

Am 07.07.2023, gegen 14:10 Uhr ereignete sich auf der Torgelower Straße in Pasewalk ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Kenntnisstand befuhr der 51-jähriger Fahrer eines Krades Suzuki die Torgelower Straße in Pasewalk aus Richtung Torgelow kommend. Ein 65-jähriger Fahrer eines PKW Dacia befand sich im Gegenverkehr und beabsichtigte nach links in die Pestalozzistraße abzubiegen. Dabei übersah er, aus bislang ungeklärter Ursache, den entgegenkommenden Kradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Krad und der rechten Fahrzeugseite des PKW. Durch den Aufprall geriet zunächst das Krad und in der weiteren Folge der PKW in Brand. Der Kradfahrer wurde zwischen PKW und Krad eingeklemmt und erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, seine 69-jährige Beifahrerin erlitt durch den Zusammenstoß lebensbedrohliche Verletzungen und wurde durch einen Rettungshubschrauber in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Durch die FFW Pasewalk, welche mit 13 Kameraden im Einsatz war, erfolgte die Brandbekämpfung. Für den Zeitraum von 14:10 Uhr bis ca. 21:00 Uhr kam es zur Vollsperrung der Unfallstelle. Die Unfallaufnahme wurde auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft durch Mitarbeiter der DEKRA unterstützt. Durch den Brand wurde die Fahrbahn im Bereich der Unfallstelle stark beschädigt und ist derzeit noch halbseitig gesperrt. Eine entsprechende Beschilderung erfolgte durch die zuständige Straßenmeisterei. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch die Kriminalpolizei geführt.

