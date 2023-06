POL-OE: E-Scooter-Fahrer ohne Versicherungsschutz unterwegs

Olpe (ots) - Ein Verkehrsunfall mit drei Verletzten hat sich am Donnerstag (22. Juni) gegen 14:15 Uhr im Kreuzungsbereich "Wäldchen / In der Trift" ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand beabsichtigte eine 51-Jährige mit ihrem Pkw nach links, in die Straße "Wäldchen" abzubiegen. Zeitgleich befuhr bereits ein vorfahrtsberechtigter Autofahrer die Straße in Richtung Ortsausgang und passierte den Kreuzungsbereich. ...

