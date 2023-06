Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Olpe (ots)

Ein Verkehrsunfall mit drei Verletzten hat sich am Donnerstag (22. Juni) gegen 14:15 Uhr im Kreuzungsbereich "Wäldchen / In der Trift" ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand beabsichtigte eine 51-Jährige mit ihrem Pkw nach links, in die Straße "Wäldchen" abzubiegen. Zeitgleich befuhr bereits ein vorfahrtsberechtigter Autofahrer die Straße in Richtung Ortsausgang und passierte den Kreuzungsbereich. Dort kollidierten die Fahrzeuge schließlich. Durch den Zusammenstoß wurden beide Pkw-Fahrer sowie ein 10-jähriger Junge verletzt. Sie kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im jeweils vierstelligen Eurobereich.

