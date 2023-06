Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Neuhof. Eine 28-jährige Mercedes-Fahrerin aus Hosenfeld und ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer aus Großenlüder wurden bei einem Unfall am Montag (12.06.) leicht verletzt. Der 51-Jährige und die 28-Jährige befuhren gegen 16.35 Uhr in Neuhof-Hauswurz in dieser Reihenfolge die Taufsteinstraße und bogen auf die Brandloser Straße ab. Kurz hinter der Einmündung Taufsteinstraße/Brandloser Straße stand nach derzeitigen Erkenntnissen eine Mülltonne am Fahrbahnrand. Aufgrund dessen wich ein schwarzer VW-Caddy-Fahrer, welcher die Brandloser Straße in Richtung Taufsteinstraße befuhr, nach links in den Gegenverkehr aus. Der 51-jährige Mercedes-Fahrer musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem VW zu verhindern. Die nachfolgende 28-jährige Mercedes-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Mercedes auf. Der Fahrer bzw. die Fahrerin des schwarzen VW-Caddy entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro und die beiden leichtverletzten Unfallbeteiligten zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda unter Telefon 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

HEF

Bad Hersfeld. Am Montag (12.06.), um 13 Uhr, lief eine 70-jährige Fußgängerin aus Eiterfeld zusammen mit ihrem Hund auf dem Gehweg die Reichsstraße in Richtung Dudenstraße entlang. Auf Höhe der Ausfahrt des Parkplatzes der dortigen Sparkassenfiliale wollte ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Rotenburg/F. von dem Parkplatz auf die Straße einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin. Diese kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Es entstand kein Schaden am Pkw. Es wurde angegeben, dass sich zwei Zeugen am Unfallort aufgehalten haben. Die Polizei bittet diese Zeugen, Kontakt zur Dienststelle unter der bekannten Telefonnr. 06621/932-0 aufzunehmen.

Polizeistation Bad Hersfeld

