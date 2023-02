POL-PDLD: A65/AS Insheim - Auffahrunfall auf dem Beschleunigungsstreifen

Bad Bergzabern (ots) - Im Zeitraum 06.02.23, 15:00 Uhr bis 07.02.2023, 14:00 Uhr, wurde in der Kapeller Straße, vor einem Fitness-Studio, ein E-Scooter der Marke KSR entwendet. An dem Scooter ist ein grünes Versicherungskennzeichen angebracht. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343 93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau ...

