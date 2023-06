Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Motorroller gestohlen - Versuchter Einbruch - Einbruch in Lebensmittelmarkt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Motorroller gestohlen

Bad Hersfeld. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Montag (12.06.) in der Vogelsbergstraße im Stadtteil Petersberg einen schwarzen Motorroller des Herstellers Alpha Motors City Leader mit dem Versicherungskennzeichen 254JMP. Das Zweirad im Wert von rund 1.600 Euro stand in einer Hofeinfahrt und war mit einer Plane abgedeckt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Bad Hersfeld. In der Nacht zu Montag (12.06.) versuchten Unbekannte in ein Ladengeschäft in der Bahnhofstraße einzubrechen. Die Täter schlugen dazu die Verglasung einer Eingangstür ein, ließen dann jedoch von ihrem Vorhaben ab. Es entstand circa 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lebensmittelmarkt

Wildeck. Im Ortsteil Obersuhl brachen Unbekannte in der Straße "Zum Dönges" in der Nacht zu Dienstag (13.06.), gegen 0.10 Uhr, in ein Lebensmittelgeschäft ein. Die Täter verschafften sich über eine Schiebetür Zutritt zum Gebäude und stahlen eine größere Menge Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

