Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Baucontainer aufgebrochen - Solarmodule gestohlen - Einbruch in Schulgebäude

Fulda (ots)

Baucontainer aufgebrochen

Fulda. Zwischen Samstagnachmittag (10.06.) und Montagmorgen (12.06.) schnitten Unbekannte auf unbekannte Weise die Außenwand eines Baucontainers im Bereich der Baustelle am Bronnzeller Kreisel auf und stahlen verschiedene Baumaschinen und Werkzeuge. Außerdem entwendeten die Täter mehrere hundert Liter Diesel aus dem Tank eines Baggers. Es entstand circa 6.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Solarmodule gestohlen

Eichenzell. Aus einem Solarpark im Bereich der Straße "Lingeshof" stahlen Unbekannte zwischen Samstagmittag (10.06.) und Montagmorgen (12.06.) Solarpanele und drei Kabeltrommeln im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schulgebäude

Fulda. In der Abt-Richard-Straße brachen Unbekannte zwischen Mittwochabend (07.06.) und Montagmorgen (12.06.) in ein Schulgebäude ein. Die Täter verschafften sich durch Aufhebeln einer Tür Zutritt zum Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Sie stahlen Werkzeuge, Tablets und Süßigkeiten im Gesamtwert von mehreren tausend Euro und hinterließen rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

