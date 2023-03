Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall verursacht und anschließend unerlaubt Unfallort verlassen

Ilmenau, Am Helmholtzring, Parkplatz des Netto- Marktes (Ilm-Kreis) (ots)

Eine 59-jährige stellte am Freitag, den 10.03.20233 gegen 13:45 Uhr ihren Skoda auf dem Parkplatz des Netto-Marktes ab. Als sie gegen 14:30 Uhr zurück zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie einen Unfallschaden an der Beifahrerseite fest. Die Schadenshöhe hier beträgt circa 2000,-EUR. Die Polizei sucht auf diesem Weg Zeugen, die im vorgenannten Zeitraum ein Fahrzeug sahen, welches den Schaden am Pkw Skoda der 59-jährigen verursachte. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer VUS/0065951/2023 bei der PI Arnstadt- Ilmenau zu melden.

