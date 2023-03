Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Spontan gewendet und dabei Unfall verursacht

Arnstadt, Längwitzer Straße (Ilm-Kreis) (ots)

Eine 61-jährige Mitsubishifahrerin befuhr am Samstag, den 11.03.2023 gegen 17:55 Uhr auf der Rechtsabbiegerspur die Längwitzer Straße in Richtung Stadtmitte Arnstadt. Spontan entschloss sich die 61-jährige zu wenden und nutzte dafür eine Einfahrt auf der linken Fahrbahnseite. Dabei übersah sie einen 33- jährigen VW-Fahrer und kollidierte in der Folge gegen diesen. Der an beiden Fahrzeugen entstandene Sachschaden wurde mit circa 15000,-EUR angegeben.

(sg)

